В Барнауле проблема с нехваткой земель для строительства жилья становится все более злободневной. Сейчас власти вместе с экспертами ищут пути ее решения

Главные проблемы в строительной сфере региона обсудили на неделе в Барнауле представители свыше 50 строительных компаний, госэкспертизы, риэлторы, проектировщики. По их словам, поиск земли под новые дома – далеко не единственная задача, стоящая сегодня перед отраслью и краевой столицей.

Ежегодно в Барнауле вводят 250-300 тысяч квадратных метров жилья, а потребность – 450 тысяч. Когда нет земли и нет понимания, где появится участок, застройщики переносят проекты в другие регионы.

“Основное развитие – зона аэропорта, 450 гектаров. А то, что центр, за счет сноса старого, ветхого жилья, вот единственный путь развития города Барнаула”, – говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Все чаще звучат идеи о застройке другого берега Оби. Однако и там, и на участке “надежды” в Индустриальном районе одна проблема – их “сырое” состояние. Проложить коммуникации дорого и для застройщиков, и даже для властей.

“Строительство инженерной инфраструктуры силами застройщика без дополнительной финансовой поддержки практически невозможна в связи с его высокой стоимостью. Так, например, для подключения к системам централизованной тепловодоснабжения и водоотведения земельных участков, расположенных по адресу Павловский тракт, о чем мы уже говорили, земли Дом.рф площадью 917 гектаров, необходимо порядка 2 млрд рублей только на то, чтобы выполнить сети”, – говорит заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак.

Поэтому необходима совместная с Домом.рф программа, уверены участники заседания – строители, риэлторы, архитекторы. Однако за этой главной проблемой существует множество других: дефицит кадров, как рабочих, так и инженеров; нехватка съемного жилья для строителей, особенно в Бийске; недочеты в просчете проектов, отчего в сфере поддерживают создание Единой службы формирования заказчика. А еще тормозить ввод жилья может отсутствие других объектов.

“В конце прошлого года мы участвовали в совещании прокуратуры Алтайского края, где застройщикам четко дали понять, что новые разрешения по строительству домов будет возможно получить только при их обеспеченности образовательными учреждениями”, – говорит исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

По словам Мишустина, представители Дом. рф должны приехать в Барнаул и представить свое видение развития свободной территории. В крае ждут совместных действий.

Взято отсюда