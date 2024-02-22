Участок квартала 2012 со стороны улицы Власихинской. Февраль 2024 года Фото: Виталий Барабаш

На окраине Барнаула уже летом 2024 года могут начать строить девять многоэтажных домов, однако цена квадратного метра напрямую зависит от условий аукциона на землю под них

Строители обратились в правительство Алтайского края с просьбой обсудить условия уже объявленного аукциона на землю для возведения девяти многоэтажек на ул. Власихинской, 212 в Барнауле. Высокая стартовая цена лота в 278,3 млн рублей арендной платы в год и неясные перспективы по запуску школы и детского сада в этой части города делают проект “заведомо невыгодным”. Об этом “Толку” рассказал председатель правления регионального Союза строителей Александр Мишустин.

Аукцион объявлен на 8,2 га вдоль улицы Власихинской между ул. Попова и Павловским трактом (кадастровый номер 22:63:030308:838). Срок аренды – 10 лет 8 месяцев. Участникам предлагается сразиться за право построить девять многоэтажных домов, которые заложены в проекте планировки квартала.

Плохо начали

Взято отсюда