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Строительство школы и поликлиники в квартале 2033 начнётся в Барнауле в этом году

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Строительство школы и поликлиники в квартале 2033 начнётся в Барнауле в этом году

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

Источник фото: Катунь 24

Оба проекта — достаточно крупные. Общая стоимость школы оценивается сейчас в 2 миллиарда 100 миллионов рублей, поликлиники — в 1 миллиард.

Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко, такие вложения стали возможны, благодаря стабильной и устойчивой ситуации с бюджетом региона. Перевыполнение плана прошлого года по доходам и некоторая экономия по расходам позволили нарастить возможности краевого бюджета. Это подтвердил заместитель председателя правительства края, министр финансов Данил Ситников.

«Всего мы предполагаем увеличить расходную часть бюджета 18,1 миллиарда рублей, в том числе в 2024 году на 14,7 миллиардов. Общий объём составит без малого 179 миллиардов рублей», — сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

Сейчас законопроект о поправках в краевой бюджет уже находится на рассмотрении Законодательного собрания. Виктор Томенко также отметил, что направил обращение президенту, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку по необходимым направлениям, включая школу и поликлинику в Барнауле. По ним сейчас идет работа в федеральных органах власти.

Взято отсюда.

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