“Строится, значит – развивается”. Депутаты БГД о том, как меняется Барнаул

В 2023 году в столице Алтайского края построили порядка 30 многоквартирных домов

Барнаул строится / Фото: архив amic.ru

В преддверии отчета главы Барнаула Вячеслава Франка перед депутатами городской думы народные избранники оценивают, что изменилось в краевой столице за последний год.

Так, по мнению Михаила Разливинского, Барнаул демонстрирует хорошие показатели среди “столичных” городов Сибири по вводу жилья в расчете на одного жителя. И эта тенденция наблюдается не первый год, отмечает депутат и добавляет: это означает, что качество жизни горожан планомерно улучшается.

Так, только в 2023 году в городе построили порядка 30 многоквартирных домов, “а это значит, что более шести тысяч барнаульских семей переехали в новые комфортные квартиры”, приводит цифры депутат.

При этом Разливинский указывает, что в этой сфере еще есть к чему стремиться:

“Хотелось бы отметить качественный подход к строительству жилых комплексов, который находится под контролем администрации города. Безусловно, работа по совершенствованию данной сферы продолжается, в частности, решается вопрос с появившейся тенденцией на рост стоимости жилья, по причине дефицита земли под строительство”.

Депутат отмечает, что в столице Алтайского края также строят новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты – в рамках национальных проектов “Жилье и городская среда”, а также “Демография”, “Образование” и “Здравоохранение”. И перечисляет, какие важные объекты появились в городе в последнее время.

Так, например, большим событием для барнаульцев стало открытие городской поликлиники № 14 в Индустриальном районе, а также строительство новой детской больницы в Железнодорожном районе.

Построены средняя школа в микрорайоне Спутник и новый корпус школы № 98 в селе Власиха, большой детский сад в Индустриальном районе. Продолжается строительство средней школы по улице Взлетной, 56, которую планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Оценка “четыре”

“Особенно важно, что все образовательные учреждения были отремонтированы к началу нового учебного года”, – отмечает директор барнаульской школы, заместитель председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике БГД Светлана Бочкова.

“Как депутат традиционно участвую в контроле над строительством, в работе комиссии по приемке объектов. Лично посетила ряд образовательных учреждений и могу с уверенностью сказать: проделана колоссальная работа и дальнейшая динамика весьма положительная. Сегодня можно уверенно сказать, что система образования города Барнаула работает хорошо”, – говорит Бочкова.

Депутат отмечает, что и горожане принимают самое активное участие в жизни учебных заведений, являются помощниками власти в развитии системы образования. В частности, внимательно следят, как кормят детей в школах.

А в целом, по оценке Бочковой, барнаульские школьники получают горячие, полезные и вкусные обеды и завтраки: в городе неукоснительно выполняют указ президента РФ об организации бесплатного питания для учащихся начальной школы.

“Город строится, а значит – развивается. Следовательно, постепенно выполняется одна из наших важных задач – создание горожанам всех возрастов комфортных условий для жизни в Барнауле”, – уверен Михаил Разливинский.Напомним, 5 марта на заседании Барнаульской городской Думы глава города Вячеслав Франк представит депутатам отчет о результатах деятельности за 2023 год. Участие в заседании БГД примут депутаты Госдумы, Алтайского Законодательного собрания, представители правительства Алтайского края и другие.

горняк



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