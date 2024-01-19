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Студент АлтГТУ разрабатывает метод для определения концентрации засорителей в зерне

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Студент АлтГТУ разрабатывает метод для определения концентрации засорителей в зерне

Проект студента факультет информационных технологий, сотрудника студенческого конструкторского бюро АлтГТУ Александра Чубова направлен на разработку метода и реализацию устройства для определения концентрации засорителей в зерновом ворохе.

Проект Александра вошел в число победителей программы «Умник». На проведение исследований Фонд содействия инновациям выделит грант в размере 500 тысяч рублей.

«Особенность предложенного подхода заключается в возможности внедрения датчика непосредственно в технологический процесс зерноочистительной машины. Предполагается, что контроль будет вестись непрерывно и его результаты могут быть транслированы во внешние информационные системы с помощью стандартных интерфейсов и протоколов. Используется косвенный метод определения гранулометрического состава с помощью емкостного датчика. При обзоре рынка мы не обнаружили прямых аналогов, которые бы непрерывно измеряли засоренность зернового потока и в режиме реального времени выводили бы полученный результат», – говорит Александр .

Сейчас студент занимается созданием лабораторного стенда для проведения исследований по проекту. По его словам, основными потребителями разработки станут зерноперерабатывающие предприятия, осуществляющие прием зерна и производящие входной контроль его параметров, в том числе и наличие засорителей. «Производители автоматики и систем управления зерноочистительным оборудованием мы уверены так же будут заинтересованы этим устройством», – подытоживает Александр Чубов .

Взято отсюда.

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