Студент АлтГУ Михаил Панин достойно выступил на стартовом этапе Кубка России

С 3 по 8 января в наукограде «Кольцово» прошел первый этап Кубка России по шахматам – «Мемориал Льва Сандахчиева». Участие в нем приняли как опытные международные гроссмейстеры, так и молодые сильные шахматисты, всего 77 человек.

Алтайский край представляли четыре спортсмена. Студент института гуманитарных наук Алтайского государственного университета, действующий чемпион края Михаил Панин оказался самым успешным из них и стал настоящим открытием «Мемориала Сандахчиева».

Михаил показал не лучший старт – два очка из четырех возможных против соперников, уступающих в рейтинге.

«На этом моменте прогнозы были не самые оптимистичные. Но потом мне удалось одержать две победы подряд. Ключевой для всего турнира стала седьмая партия – с Эриком Обгольцем из Новосибирской области. Это была вторая партия за день, я играл белыми. В большой борьбе мне удалось Эрика переиграть, были взаимные ошибки, была огромная борьба, он защищался очень упорно, создавал встречные шансы до самого конца, в итоге я выиграл. Дальше играл черными с гроссмейстером Андреем Белозеровым . Счет у меня с Андреем Николаевичем до этой партии был 0:4. Мы вышли в итальянскую партию, спокойный дебют. В итоге он меня все равно где-то переиграл и получил абсолютно выигранную позиция, где мои шансы практически равнялись нулю. Я решил на вякий случай не сдаваться, играть до конца, и каким-то чудом не проиграл: соперник пропустил пару легких выигрышей, залез в цейтнот, дал контршансы и в итоге предложил ничью. Она была принята, так я устоял в предпоследней партии. В девятом туре я попал на еще одного гроссмейстера – Антона Шомоева из Бурятии. С самого дебюта соперник попался в коварную ловушку и был вынужден перейти в эндшпиль без пешки, где шансов на победу у него не было никаких, а ему, как и мне нужна была только победа для попадания в призы. Соперник пытался обороняться, но так и не смог поставить существенных проблем, и я довел эту партию до победы. Турнир впервые проводился в формате классических шахмат, количество дней было сокращено по сравнению с обычными турнирами, в связи с этим три дня подряд играли по две партии в день, начиная уже со второго тура, мы приезжали в Кольцово к одиннадцати часам, а уезжали в восемь вечера, конечно, было непросто. Турнир в целом оставил положительные впечатления. Мораль тут в том, что каждую партию нужно начинать с чистого листа, не обращая внимания на предыдущие неудачи», – рассказал Михаил.

В итоге Михаил Панин занял седьмое место. Выше оказались пять гроссмейстеров – москвичи Вадим Звягинцев , Никита Афанасьев и Павел Смирнов , бурят Жамсаран Цыдыпов , новосибирец Андрей Белозеров , а также новосибирский мастер ФИДЕ Максим Тимошин , ставший победителем в юношеском зачете.

Приятным бонусом для Михаила Панина стала прибавка в рейтинге ФШР, позволившая ему не только восстановить былые позиции, но и установить новое пиковое значение – 2235 пунктов.

Управление информации и медиакоммуникаций Фото: Мария Дубовская

Взято отсюда.

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