По словам специалистов, прибор пригодится, как гидрологам, так и обычным рыбакам. Сейчас таких устройств в мире немного, и к тому же они стоят баснословных денег

Барнаульский студент Федор Живонитко разрабатывает прибор, позволяющий определить скорость и направление течения воды в озерах и морях. Причем скорость очень низкую – до 1 мм/с.

“Если подействовать в каком-то направлении на кольцо, оно отклонится и четыре датчика уловят это отклонение”, – объясняет молодой человек.

Федор рассказывает и показывает распечатанный на 3д принтере макет устройства, которое давно ждут алтайские гидрологи. Собственно, ученые алтайского института водных и экологических проблем и вышли на студентов и преподавателей политеха с просьбой изготовить российский недорогой измеритель низкой скорости воды до 1 мм/с.

“С помощью первого варианта такого прибора мы, проводя измерения на озере Манжерок, смогли обнаружить мощные подземные источники грунтовых вод”, – отметил главный научный сотрудник ИВЭП Игорь Суторихин.

Помимо мониторинга экологических изменений водной среды – озер или морей, прибор сможет предупреждать о возможных столкновениях с другими судами или препятствиями, а также способен оптимизировать работу гидроэлектростанций.

“Он может работать просто в руках – есть погружной корпус и индикационный блок. Пользователь держит блок индикации, а погружной корпус подвешен на проводе или тросе. Его также можно прикреплять к постройкам, которые находятся на воде или к судам”, – рассказывает cтудент факультета информационных технологий АлтГТУ Федор Живонитко.

Научный руководитель Виталий Соловьев студента подчеркивает, что готовый к эксплуатации прибор может заинтересовать не только ученых.

“Может быть, это будет интересно для рыбаков. Например, для определения течений, как нерест проходит или еще что-то”, – добавил он.

Зарубежные аналоги, к примеру, японский Infiniti сейчас стоит 1,5 млн долларов. На разработку отечественного варианта планируют потратить 500 тысяч рублей. Именно столько выделил Федору Живонитко Фонд содействия инновациям “Умник”.

Проект барнаульского студента вошел в число победителей программы фонда. Чтобы довести прибор до совершенства, по словам разработчика, понадобится еще минимум год. В институте водных и экологических проблем готовы ждать и пару лет, ведь необходимость в таком устройстве велика.

Взято отсюда