Студентка АлтГПУ Ангелина Бокова – победительница первенства Сибири по дзюдо

В Омске 2 марта прошло первенство Сибирского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

В соревнованиях участвовали 158 спортсменов из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республик Хакасия и Тыва.

В соревнованиях среди юниорок в весовой категории до 70 кг победу одержала студентка Алтайского государственного педагогического университета Ангелина Бокова.

Взято отсюда.

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