Студенты АГИК на Всемирном фестивале молодежи

28 февраля – 7 марта 2024 года студенты факультета художественного творчества АГИК Александра Зеленькова и Егор Уафин приняли участие в самом масштабном событии 2024 года – Всемирном фестивале молодёжи!

Концерты со звёздами, образовательные площадки, лекции, знакомство и общение с молодыми людьми и делегациями стран и регионов нашей обширной Родины – всё это происходило на таком планетарном событии нашей страны в Сириусе, в городе Сочи! Программа Фестиваля строилась вокруг следующих смыслов: * Ответственность за судьбы мира * Многонациональное единство * Мир возможностей для каждого * Сохраним семью во имя детей и мира * Мы – вместе с Россией! В рамках фестиваля ребята:

приняли участие в вечерних концертах на главной сцене площади «Душа России», региональном гастрофестивале «РОССИЯ НА ВКУС», ледовом шоу Ильи Авербуха, ярмарке-выставке «АРТ.МОЛОДОСТЬ», посетили презентации уникальных проектов для молодёжи, которые есть только в России: Сенеж, Машук, Таврида.АРТ и Движение Первых, прошли обучающуюся программу в рамках марафона Знание.Первые – лекции, мастер-классы, круглые столы и дискуссионные программы от российских и иностранных топ-спикеров.

А Егор Уафин, в рамках одного из конкурсов, выиграл путешествие в Арктику!

Один из лозунгов сегодняшнего Фестиваля – «Начинаем будущее вместе». Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет – зависит от вас», – обратился ко всем участникам Президент России Владимир Владимирович Путин на закрытии Всемирного фестиваля молодежи.

Спасибо за этот Фестиваль!

Мы никогда не забудем дни, проведённые в Городе молодёжи мира!

Александра Зеленькова, студент 2 курса ФХТ, председатель совета обучающихся

Взято отсюда.

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