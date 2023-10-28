Студенты АГИК – волонтеры выставки «Поезд Победы»

25 октября 2023 г. в г. Барнаул прибыла передвижная инсталляция с эффектом полного погружения. «Поезд Победы» состоит из 10 тематических вагонов, которые разместились на железнодорожном вокзале. В основе экскурсии лежит документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника.

Студентам Алтайского государственного института культуры (ФХТ, группа РТПиП – 205), членам мобильной группы «Волонтеры Победы» Ангелине Рейман, Анастасии Смирновой и Екатерине Стариковой представилась уникальная возможность поработать волонтёрами-гидами на уникальной выставке! На протяжении всего рабочего времени наши Волонтёры провели 17 экскурсий, а это значит, что они смогли обеспечить комфортное пребывание на выставке более, чем 340 гражданам города Барнаула!. «Очень впечатляет масштаб выставки. Выглядит все реалистично. Проходя каждый вагон, погружаешься во время той страшной войны и видишь – какой ценой досталась Великая Победа. Мы будем помнить!», – делятся эмоциями наши студенты. #ВолонтёрыПобеды #НеТолько9мая #АлтайМолодой #АМ22 #ПоездПобеды

Ангелина Рейман, СТУДЕНТ 4 КУРСА ФХТ

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