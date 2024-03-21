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Студенты Академии посетили Олимпийский урок

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Студенты Академии посетили Олимпийский урок

20 марта на базе Алтайского филиала Президентской академии прошел Олимпийский урок для наших студентов.

Его провела Татьяна Ильюченко, чемпионка и многократный призёр зимних Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения. Также Татьяна Викторовна занимает пост Председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодежной политике.

Студенты узнали об истории развития паралимпийского движения и особенностях участия людей с нарушением зрения в лыжных гонках. Татьяна Викторовна рассказала о своей спортивной карьере, поделилась впечатлениями о участии в Паралимпийских играх и показала ребятам свои медали.

Наша гостья на личном примере показала, что успех в любом деле складывается из множества факторов, упорного труда и, конечно же, удачи.

Взято отсюда.

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