Студенты алтайских вузов встретились с послом гостеприимства Алтайского края Алесей Корецкой

Учащимся рассказали о том, как добиться успеха в сфере туризма и сервиса.

Источник фото: Катунь 24

В зале присутствовали около двадцати студентов. Они – самые активные учащиеся крупнейших вузов региона, участники студенческих отрядов.

Некоторые ребята решили связать свое будущее с туризмом и сервисом. На лекции Алеся рассказала про свой путь к успеху: от администратора до популярности в прессе. Также студенты узнали о перспективах и возможностях туристической деятельности в Алтайском крае. Одна из них – участие в проекте сферы туризма и гостеприимства «Мастерская гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Алтайский край у нас занимает первое место по количеству коллективных мест размещения, и, разумеется, нам требуются новые кадры. В настоящее время уже прозвучала цифра, что нам понадобится около трех тысяч новых кадров для работы в сфере туризма и гостеприимства», — сообщила посол гостеприимства Алтайского края Алеся Корецкая.

Одна из главных задач всех проектов – поднять престиж профессии, привлечь больше кадров в отрасль, а главное – раскрыть туристический потенциал нашего региона и вывести уровень сервиса на новый уровень.

«Встреча была в первую очередь информативной. Для меня, как для человека, который учится не на специальность, которая как-то связана с гостеприимством, это оказало огромное влияние. Очень много новых терминов, много статистической информации, которая была бы полезна для нас, как для студентов, которые не являются профильными в нашем деле», — поделилась комиссар сервисного студенческого отряда «Жара» АлтГУ Акимова Елизавета.

После встречи продолжится персональное обучение студенческих отрядов по направлениям туристической деятельности. Многие из учащихся готовы участвовать в представленных проектах и развиваться в направлении туризма и сервиса.

Взято отсюда.

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