Студенты Алтайского колледжа культуры и искусств представят спектакль по рассказам Василия Шукшина в селах Алтайского края

Сегодня, 27 февраля, спектакль «… и далеко раздвигался горизонт» студенческого театра «На Сибирском» увидят жители села Троицкое.

В Год 95-летия Василия Шукшина студенты выпускного курса театрального отделения колледжа культуры и искусств под руководством преподавателя Кирилла Позднякова поставили спектакль по произведениям нашего земляка. Основой для спектакля послужили рассказы Василия Макаровича такие, как «Думы», «Кукушкины слезки», «Двое на телеге», «Степкина любовь» и другие.

Первой площадкой, где была показана студенческая театральная постановка, стал Косихинский Дом культуры. Напомним: новая современная сценическая площадка была открыта после капитального ремонта в рамках нацпроекта «Культура» в конце 2022 года. На спектакле побывали школьники Косихи, работники культуры. После представления прошло обсуждение вместе с актерами и зрителями, где каждый желающий смог задать вопрос об увиденном.

В марте студенческий спектакль «… и далеко раздвигался горизонт» будет показан жителям Советского района Алтайского края.

Взято отсюда.

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