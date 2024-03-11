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Студенты АлтГПУ посетили центр «IT-Куб.Барнаул»

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Студенты АлтГПУ посетили центр «IT-Куб.Барнаул»

6 марта студенты первого курса института истории, социальных коммуникаций и права педагогического университета посетили Центр цифрового образования детей «IT-Куб.Барнаул» в рамках учебного курса «Организация дополнительного образования».

Ребята погрузились в образовательное пространство «IT-Куба»: познакомились с организационными и методическими основами эффективной работы центра, узнали о приоритетных направлениях деятельности, по которым занимаются дети, о популярных программах у учащихся. Историки также смогли протестировать интерактивные разработки обучающихся «IT-КУБа» по направлению AR/VR, познакомиться с юными робототехниками, которые рассказали о программировании роботов.

Во время учебного занятия для студентов АлтГПУ прошел мастер-класс по созданию лендингов: каждый презентовал только что созданный им сайт.

Экскурсия организована Еленой Валерьевной Баевой, доцентом кафедры управления образованием АлтГПУ. Благодарность выражаем Светлане Анатольевне Шефер, руководителю Центра цифрового образования детей «IT-Куб.Барнаул» за предоставленную возможность узнать об организации деятельности инновационного центра дополнительного образования.

Взято отсюда.

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