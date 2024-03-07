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Студенты АлтГТУ встретились с Героем России

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Студенты АлтГТУ встретились с Героем России

Сегодня, 7 марта студенты военного учебного центра АлтГТУ встретились с Героем Российской Федерации, начальником центра-старшим лётчиком-испытателем 1338-го испытательного центра 929-го Государственного лётно-испытательного центра им. В.П. Чкалова Министерства обороны РФ, полковником – Сергеем Демьяненко .

Офицер рассказал молодым людям о своём боевом пути, о роли армии в современном обществе, ответил на все интересующиеся вопросы.

«По моему мнению, очень ценно проводить такие встречи и общаться с молодым поколением», — говорит Сергей Демьяненко.

Наибольший интерес у студентов ВУЦ вызвала тема беспилотных летательных аппаратов, в особенности их возможности и внутреннее устройство.

Взято отсюда.

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