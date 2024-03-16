Студенты АлтГУ стали победителями и призерами краевой Универсиады по лыжным гонкам

13 и 14 марта на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Сухой лог» состоялись старты в зачет Универсиады образовательных организаций высшего образования.

В первый день лыжники состязались в гонках с раздельного старта свободным стилем. В десятикилометровом мужском забеге второе место занял студент АлтГУ Андрей Бобров . На женской «пятерке» наши студентки делили бронзовую медаль: Анастасия Мананникова вырвала 1,5 секунды у Виктории Макаренковой в борьбе за призы.

Призеры гонок с раздельного старта Мужчины, 10 км 1 место – Роман Дергунов , АлтГПУ – 31:27,64; 2 место – Андрей Бобров , АлтГУ – 32:28,73; 3 место – Никита Шишкин , АлтГПУ – 33:00,57.

Женщины, 5 км 1 место – Екатерина Люлина , АлтГПУ – 16:58,55; 2 место – Диана Тихонова , АлтГПУ – 17:36,09; 3 место – Анастасия Мананникова , АлтГУ – 19:57,20.

Во второй день вузы соревновались в эстафетах. Мужчины – три этапа по 5 километров, женщины – три по три километра. Первый этап классический, остальные – свободным стилем.

У женщин на старт вышло всего четыре команды: две от классического университета и по одной от педагогического и медицинского. Старт мужского забега стал еще менее разнообразным – АГМУ не выставил свою команду. Финишные позиции определились с первого же этапа. В обеих эстафетах победили лыжники АлтГПУ, а вторыми стали первые команды АлтГУ. Небольшая интрига завязалась в борьбе за третье место в женской эстафете, но на втором этапе АГМУ убежал от АлтГУ-2.

Результаты эстафет Женщины 1 место – АлтГПУ; 2 место – АлтГУ-1 ( Виктория Макаренкова , Марина Докутина , Анастасия Мананникова ); 3 место – АГМУ; 4 место – АлтГУ-2 ( Ульяна Макарова , Варвара Камалова , Юлия Губер ). Мужчины 1 место – АлтГПУ; 2 место – АлтГУ-1 ( Андрей Бобров , Антон Адыбасов , Виталий Ионин ); 3 место – АлтГУ-2 ( Иван Жданов , Денис Жуйков , Илья Гуралев ).

Несмотря на то, что лыжницы педагогического университета заработали больше медалей и с отрывом выиграли эстафету, в командном зачете они заняли только третье место. Дело в том, что в этот зачет идут очки, заработанные четырьмя лучшими лыжницами образовательной организации, а у АлтГПУ на старт гонки вышло всего три лыжницы. Поэтому победу с большим преимуществом одержала женская команда АлтГУ.

У мужчин в зачет шли шесть лучших результатов, но здесь у обеих команд хватало участников, и АлтГУ остался вторым. Тренирует лыжную команду Елена Михайловна Колпакова .

Командный зачет Женщины 1 место – АлтГУ – 516 баллов; 2 место – АГМУ – 494 балла; 3 место – АлтГПУ – 466 баллов. Мужчины 1 место – АлтГПУ – 668 баллов; 2 место – АлтГУ – 640 баллов.

Взято отсюда.

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