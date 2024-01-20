Студенты бийского лесхозтехникума оказали поддержку малышам по соседству

Волонтерский отряд проводит множество акций и мероприятий

Бийские студенты техникума лесного хозяйства, а по совместительству члены волонтерского отряда “МыВместе” оказали поддержку живущим по соседству малышам из специализированного Дома ребенка, сообщает “Минприроды Алтайского края”.

Волонтеры. Бийский техникум лесного хозяйства Фото: Минприроды Алтайского края.

Ребята отозвались на просьбу работников детского учреждения очистить уличную территорию от снега и наледи. Студенты не только выполнили на “отлично” свою работу, но и проявили инициативу – подошли к процессу творчески.

Так, убрав снег с дорожек и мест, предназначенных для детских игр, будущие лесники построили для малышей снежные лабиринты, где дети смогут весело проводить время.

Волонтеры. Бийский техникум лесного хозяйства Фото: Минприроды Алтайского края.

Отметим, что Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе с 2020 года объединяет самых неравнодушных людей России, которые считают своим долгом прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке. С 2022 года добровольцы страны организовали масштабную поддержку российских военнослужащих и их семей.

Бийский волонтерский отряд также проводит множество акций и мероприятий, направленных на поддержку наших защитников. Неоднократно отряд работал над сбором самого необходимого для военных: теплых вещей, медикаментов, продуктов и одеял для полевых госпиталей. Волонтеры также организовывают встречи с участниками боевых действий, где гости делятся своими знаниями и опытом с современной молодежью.

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Взято отсюда