Студенты ИнАрхДиз оформили выставку своих работ

Студенты перового и второго курса кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна на 1 этаже корпуса В оформили выставку своих работ.

На выставке уже побывали ректор АлтГТУ Андрей Марков , проректор по учебной работе Лариса Сучкова , директор института архитектуры и дизайна Сергей Поморов , заведующий кафедрой ИЗО Сергей Прохоров , заместитель зав.кафедрой Валерий Немыкин , профессор Николай Зайков и доцент кафедры Никита Прохоров .

«Это первый результат освоения профильных предметов, например, «рисунок». Студенты получили задания и попытались с ними справиться. Многие из них впервые взяли акварель. Но все очень готовились, поскольку, возможность продемонстрировать миру свое творение очень значимо для каждого художника, творца», — говорит Сергей Поморов . Он пообещал, что после переезда в корпус В такие выставки будут организовываться на постоянной основе.

Завтра, 29 декабря, свои работы представят студенты по итогам освоения курса «живопись».

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова , студенты института очень талантливые: «Многие похулиганили, конечно, но все старались. Молодцы! Очень хочется, чтобы таких выставок было как можно больше, и располагались они не только в корпусе В и участвовали в них не только студенты, но и наши мэтры – профессоры и художники института».

Взято отсюда.

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