Они рискнули всё рассказать, только анонимно и на 29.RU — подробности скандала с разных сторон

Живут по 10 человек в одной комнате, залезают в долги и боятся отстаивать свои права: это реальность некоторых индийских студентов в Архангельске. Они мечтают стать врачами, но пока работают на стройке или моют посуду по ночам, чтобы хоть немного помочь родителям деньгами. Оказалось, что за учебу в небольшом северном городе иностранцы ежегодно платят около шести тысяч долларов, хотя официально это стоит в 2,5 раза дешевле. Нескольких сотрудников университета заподозрили в мошенничестве. Журналисты 29.RU попытались разобраться, что происходит.

Иностранцы, с которыми удалось пообщаться 29.RU, не знали, что будут так сильно переплачивать. Как объясняют они сами, в их стране образование тоже обходится дорого, поэтому названные агентством суммы не вызвали подозрений.

О том, что RMEA берет намного больше, чем на самом деле стоит учеба, студенты узнавали уже в России.

— Мы узнавали на втором, третьем, четвертом курсе. Потому что многие раньше не понимали по-русски. Кто сейчас пошел на первый курс, может, до сих пор не знает [настоящих цен], — пояснил один из студентов.

Старшекурсники говорят, что проблему стали обсуждать еще три года назад. Именно тогда несколько будущих медиков из Индии выяснили, что в России можно учиться гораздо дешевле. Они решили перевестись из СГМУ в другие вузы. Но представители RMEA, по словам студентов, отказались выдавать документы, пока иностранцы не оплатят что-то вроде неустойки. Тогда студенты и начали бить тревогу. Они даже записали видеообращение и выложили его в интернет, но это не принесло результата.

В 2023 году стало известно, что против сотрудников СГМУ возбудили уголовное дело. Четверых работников вуза подозревают в мошенничестве. Двое — под домашним арестом.

Потерпевшими признаны семь человек, но у следствия есть основания полагать, что договоры по незаконной схеме заключили около полутора тысяч иностранцев.

Парни и девушки уверены, что неугодных могут просто «завалить» на экзаменах. Они говорят, что нескольких человек, у которых были проблемы с RMEA, уже отчислили.

Некоторые ребята говорят, что получали звонки от «главных студентов»: те рекомендовали не общаться с полицией и прессой, а еще просили «поддержать агентство в эти трудные времена».

80 довольных студентов: как в вузе провели встречу для журналистов

В самом вузе недавно организовали встречу, куда пригласили журналистов и иностранных студентов.

Все происходило в спортзале одного из общежитий. Там собралось не меньше 80 парней и девушек из Индии. И, как выяснилось, все они пришли для того, чтобы рассказать, что у них нет никаких вопросов ни к вузу, ни к RMEA.

Например, староста индийских студентов Барик Суканта сказал, что сейчас его тревожит именно уголовное дело. По словам парня, обо всём уже узнали родители: теперь они переживают. Студент хотел бы, чтобы дело закрыли.

Барик добавил, что ему и его друзьям не нужны проблемы, они хотят спокойно окончить университет и получить дипломы.

На этой же встрече несколько студентов сказали, что они понимают, что платят агентству больше, чем реально стоит обучение.

Молодые индийцы заявили, что их всё устраивает, ведь RMEA оказывает дополнительные услуги: помогает с документами, оплачивает общежитие и даже покупает билеты из Индии в Россию.

Будущие медики провели журналистам экскурсию по общежитию и сказали, что им нравится в Архангельске: они довольны и качеством образования, и бытовыми условиями.

В тот же вечер в редакцию 29.RU поступило несколько сообщений от других индийцев. Все они предупредили, что в вузе проходит странное мероприятие.

Недовольные ситуацией студенты считают, что участники встречи договорились с RMEA и получили инструкции, что именно они должны говорить на интервью.

Ночная работа и кредиты: где индийцы берут деньги

Вне стен университета мы поговорили с 16 индийцами: все они сказали, что помощи от агентства не получают и считают себя обманутыми.

Студенты рассказали, что у них на родине обучение действительно стоит дороже, чем в России (даже с учетом переплат агентству). Но суммы, которые они отдают сейчас, — это всё равно большие деньги для обычной индийской семьи.

— Для моих родителей это очень много. Они взяли кредит в банке, — сказал один из старшекурсников.

Его друг добавил, что многим студентам приходится работать по ночам, и спать перед занятиями получается только «чуть-чуть».

Индийцы откликаются на вакансии, где не нужен русский язык. Например, моют посуду в кафе и ресторанах, трудятся уборщиками и разнорабочими. Некоторые не виделись с семьей несколько лет, потому что на каникулах они остаются в России на заработках.

— Многие не ездят в Индию летом, вместо этого они работают на стройке, — говорит еще один молодой иностранец.

Сразу несколько человек независимо друг от друга пожаловались на большие штрафы, которые назначает агентство за просрочку платежей. Эти штрафы у отдельных студентов достигают нескольких тысяч долларов, за каждый день задержки капает процент.

— Даже если это не моя вина, даже если в Индии был праздник и банк не работал, моя семья платит за задержку, — рассказал один из индийцев.

— Если мы не оплатим штрафы, то нам не отдадут диплом, — добавил другой.

При этом ребята слышали, что некоторым старшекурсникам неожиданно обнулили долги после того, как стало известно об уголовном деле. Собеседники считают, что так компания хочет замести следы.

Студенты говорят, что дополнительные расходы появляются довольно часто: хочешь учиться — каждый год оформляй платную страховку, не сдал экзамен — готовь деньги за пересдачу, хочешь отдельную комнату в общежитии — доплачивай.

Штрафная общага: чего боятся студенты

Иностранцы рассказывают, что всех, кто «говорит плохое» про RMEA или задерживает платежи, своеобразно наказывают. Провинившихся студентов заселяют в общежитие на Ленинградском проспекте — подальше от центра города.

Судя по всему, это общежитие можно считать легендарным: про него эмоционально рассказывали почти все студенты, с которыми нам удалось пообщаться.

Сами индийцы называют это общежитие «штрафным». Во-первых, добираться до вуза приходится почти час в забитом людьми автобусе. Во-вторых, студенты говорят, что это общежитие намного хуже других в плане бытовых условий.

Иностранцы рассказали, что там живут по 10 и даже по 15 человек в одной комнате, и иногда девочек могут поселить вместе с мальчиками.

— В комнате никогда не выключается свет [из-за того, что там живет много людей с разным режимом], — рассказал один из студентов.

Вообще жалуются на условия в разных общежитиях. Студенты говорят, что почти везде временами отключают воду или отопление, а в «каждой комнате сотни тараканов».

— Мы сталкиваемся с такими проблемами, несмотря на то, что платим такие огромные деньги, — говорит один из иностранцев.

Будущие врачи возмущены тем, что даже если они за свой счет снимут квартиру, агентство не вернет деньги за проживание. Платить придется и за квартиру, и за общежитие.

Обратились к Генконсулу: что говорят в СГМУ

В университете подтвердили, что получили письмо о возбуждении уголовного дела. Там уточнили, что иностранные студенты приезжают во многие российские вузы через рекрутинговые агентства, и сотрудничество СГМУ с одним из таких агентств построено исключительно в рамках закона.

— Руководство университета внимательно следит за ходом расследования и готово активно способствовать правоохранительным органам с целью установления истины, — говорится в ответе с подписью и.о. ректора Галины Костровой — СГМУ имеет большой опыт обучения иностранных студентов, начиная с 1991 года.

В вузе добавили, что цены на услуги устанавливаются самим агентством и являются рыночными. А еще в университете частично опровергли информацию МВД.

— Отмечаем одно из несоответствий, изложенных в официальном пресс-релизе УМВД по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников вуза. На сайте указано следующее: «В официальных пригласительных письмах указывалось, что договоры на обучение заключаются только при посредничестве данной организации». В так называемых «официальных пригласительных письмах» (admission letter) отсутствует такая фраза. Иностранный абитуриент может получать аналогичные письма от разных университетов и сам вправе делать выбор, где он будет учиться, — утверждают в вузе.

И.о. ректора приложила образец пригласительного письма с переводом на русский язык. Конкретно в этом образце на обучение приглашали жителя Пакистана.

— Учитывая, что потерпевшими по уголовному делу следственные органы считают иностранных граждан из Индии, мы обратились с соответствующим заявлением к Генеральному консулу Индии в Санкт-Петербурге с целью установить, имеет ли место нарушение прав иностранных граждан в сложившейся ситуации, — говорится в ее ответе.

Около 1200 студентов — клиенты RMEA: что это за фирма

Студенты описывают RMEA как большую компанию, у которой есть представительства в трех регионах Индии. Именно через эти офисы молодые индийцы и их родители заключали контракты. Узнавали о фирме от знакомых или из рекламы.

На сайте агентства указано, что они работают с Freiburg International Academy в Германии и с Оренбургским государственным медицинским университетом. Но в презентационных видео акцент компания делает именно на СГМУ.

29.RU с помощью переводчика удалось поговорить с представителем RMEA по имени Рауль Ядав. Мужчина сказал, что агентство помогает студентам во многих вопросах, связанных с учебой и адаптацией в России.

По мнению собеседника, скандал разгорелся «из-за четырех — пяти студентов, которые даже не обращались в компанию с жалобами».

— Мы хотели поговорить с этими людьми, чтобы завершить проблему, но они хотели развивать ситуацию, а не завершать, — отметил Рауль Ядав.

Мужчина добавил, что всего в СГМУ обучается около 1200 студентов, которые заключили контракт с RMEA.

Рауль Ядав заметил, что любые агентства по всему миру берут комиссию за свою работу. Деньги уходят на содержание офисов RMEA, зарплаты сотрудников. Он также сказал, что пока Индия была британской колонией, местных жителей ущемляли и они не могли обеспечивать себя порой даже самым необходимым.

— Хотел спросить: вы что, тоже хотите, чтобы мы не развивались? Вы хотите, чтобы мы не работали, не получили денег? Мне чувствуется, что вы хотите, чтобы я сидел дома и не получил денег на обед и на воду, — поделился представитель агентства. По крайней мере, так его слова пересказал переводчик.

Платят «не в Россию»: куда уходят деньги студентов

Студенты говорят, что в России все вопросы они обсуждали с молодым мужчиной по имени Андрей Лютиков. На сайте СГМУ указано, что он работает администратором международного факультета врача общей практики. С декабря прошлого года (как раз тогда стало известно об уголовном деле) молодой человек не появлялся онлайн в соцсетях.

В телеграм-каналах и СМИ прошла информация, что один из подозреваемых по делу — проректор по цифровой трансформации и инфраструктурному развитию СГМУ Алексей Халезин. В самом вузе 29.RU тогда сказали, что им не поступало никакой официальной информации о задержании проректора.

В редакции есть копия договора о предоставлении места в общежитии между студентом, СГМУ и RMEA. С одной стороны он подписан ректором СГМУ Любовью Горбатовой, с другой — представителем RMEA в России Олесей Коломиец. Со стороны RMEA указан адрес в Эстонии и счет в одном из крупнейших банков страны — Swedbank’e.

А в документах на оплату учебы у RMEA указан счет уже в банке Emirates NBD. Это второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов.

— Мы платим в банк в ОАЭ, в Дубай. Деньги уходят не в Россию, — объяснил один из студентов.

Теперь иностранцы хотят заключить договоры напрямую с университетом, без посредников. Однако студенты говорят, что в вузе их всё равно отправляли к RMEA.

Больше всего иностранцы боятся отчисления. Их родители уже вложили много денег в обучение. Если сын или дочка вернется домой без диплома, это будет большим ударом для семьи: и в финансовом плане, и в моральном.

Некоторые ребята пока не решились рассказать о ситуации близким.

Взято Источник

19.01.2024