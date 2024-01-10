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Студенты колледжа АлтГУ победили во Всероссийских соревнованиях по спортивному программированию «Фонкод»

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Студенты колледжа АлтГУ победили во Всероссийских соревнованиях по спортивному программированию «Фонкод»

17 декабря прошли Всероссийские соревнования по спортивному программированию «Фонкод». Участие в мероприятии приняли студенты IT-специальностей колледжа АлтГУ. Наши ребята соревновались в категории спортсменов старше 18 лет.

    • Это еще одна возможность заявить о себе перед потенциальными работодателями, продемонстрировать свои умения и навыки.

    Соревнования предполагали индивидуальный зачет. По итогам студенты колледжа АлтГУ выиграли денежные призы. Из ребят отличился Семён Провкин (группы К003а). Он выиграл приз в размере 15 тысяч рублей.

    – Прежде всего, хотелось бы поблагодарить «Фонкод» за предоставленную возможность поучаствовать в интересном конкурсе. Задачи были не из легких, но главное, что был получен тот опыт, который пригодится в будущем, – рассказал Семён Провкин , студент группы К003а, один из победителей соревнований.

    Руководителем студентов стал Андрей Кочкин , преподаватель колледжа АлтГУ.

    – Студенты выступили достойно. С каждым соревнованием мы получаем опыт для следующих побед и достижений, – отметил Андрей Кочкин , преподаватель колледжа АлтГУ.

    Взято отсюда.

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