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Студенты колледжа АлтГУ встретились с представителями Социального фонда России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

18 октября в рамках месячника профессий в колледже АлтГУ прошла встреча с представителями Социального фонда России.

    • Более 60 студентов специальностей «финансы», «бухгалтерский учет» и «банковское дело» узнали о деятельности Социального фонда России, который начал действовать с 1 января 2023 года, объединив Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации.

    – Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Отделением СФР по Алтайскому краю. Наши встречи всегда познавательны и интересны не только для студентов, но и преподавателей, – рассказала Елена Дьякова , преподаватель отделения ЭиИТ.

    Спикером встречи выступила Юлия Барсукова , заместитель начальника управления установления пенсий Отделения СФР по Алтайскому краю. Студенты узнали, что такое пенсия и кому она положена, что влияет на ее размер, какие условия должны соблюдаться при выходе на пенсию, какие автоматизированные меры поддержки через электронный кабинет существуют.

    – Было интересно узнать, что на размер пенсии влияют индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые зарабатываются гражданами в течение трудовой деятельности. Нам кажется, что это еще далеко и нас не касается. Но это не так, поэтому для студентов уже сегодня полезно узнать всё о пенсии доступным языком, – сказала Дарина Бабушкина , студентка гр. К.102с9-2.

    Встреча завершилась викториной. Студенты ответили на вопросы по пенсионному обеспечению, узнали, как можно пользоваться личным кабинетом и какие услуги Фонда можно получить полностью в онлайн-формате.

    Колледж АлтГУ

    новости Локтевский

    Взято отсюда

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