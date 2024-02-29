Студенты колледжа АлтГУ встретились с сотрудниками туристической компании «Авиафлот»

27 февраля студенты специальности «туризм и гостеприимство» посетили профориентационную встречу с сотрудниками туристической компании «Авиафлот».

– Профориентационные встречи, проводимые на территории гостиничных и туристских предприятий, оказывают положительное влияние на формирование отношения к будущей профессии. Студенты могут увидеть, как организована деятельность того или иного предприятия изнутри, – отметила Елена Зарецкая , преподаватель колледжа АлтГУ.

Ребятам провели экскурсию по офису, угостили ароматным кофе. В рамках встречи директор рассказал об истории компании, особенностях работы, а также о возможности прохождения производственной практики студентов. Сотрудники устроили для ребят занимательный квест, вручили брендированные подарки.

– В компании «Авиафлот» нас встретили очень милые и приятные девушки. Мы узнали много интересного о продаже туров, что тесно связано с нашей специальностью. Нам показали, как коллектив отдыхает в свободное время, какие бонусы есть в работе, рассказали о путешествиях от компании. Обучение новых сотрудников проходит достаточно быстро, так как внедрена система наставничества. Нам очень понравилась экскурсия, и многие хотели бы после окончания колледжа пойти работать в туристическую компанию «Авиафлот», – рассказала Виктория Ковтун , студентка колледжа АлтГУ.

Взято отсюда.

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