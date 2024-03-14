Студенты колледжа АлтГУ встретились с уполномоченным по правам ребенка

Студенты колледжа АлтГУ направления «право и организация социального обеспечения» встретились с Ольгой Казанцевой , уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае.

Указом президента Российской Федерации 2024 год в России объявлен Годом семьи. На данный момент продолжается реализация региональных и федеральных межведомственных планов мероприятий по профилактике социального сиротства в Российской Федерации.

– Результатами реализации региональных и федеральных межведомственных планов мероприятий по профилактике социального сиротства в Российской Федерации стало сокращение случаев лишения родительских прав (на 2,2 %), отобрания детей у родителей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью (на 12,6 %). За этими цифрами стоит огромная работа профессионалов. И сегодня у будущих юристов появилась возможность познакомиться с таким человеком на площадке колледжа, – рассказала Татьяна Подойма , преподаватель колледжа АлтГУ.

Ольга Казанцева рассказала, какая работа ведется по совершенствованию законодательства в сфере семейного устройства детей-сирот. Правительством Российской Федерации разработан законопроект, который улучшает систему подбора и подготовки граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, включая близких родственников, закрепляется обязанность органов опеки и попечительства по сопровождению опекунов и детей-сирот.

Студенты узнали, что для сохранения детей в кровных семьях развивается оказание социальных услуг семьям. Например, в 2023 году в Алтайском крае были созданы два семейных многофункциональных центра, где семьи могут получить помощь по различным вопросам в одном месте.

– Было очень интересно узнать, как обеспечивается и защищается детство в Алтайском крае, какие существуют сложности законодательства в сфере устройства детей – сирот, – рассказал Роман Немирович , студент группы К.206с9-1.

В завершение встречи Ольга Александровна пригласила студентов заниматься социально значимой деятельностью, помогать детям обрести семью и стать счастливыми.

Взято отсюда.

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