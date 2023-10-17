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Студенты колледжа АлтГУ узнали о работе кинологов и экспертизе запаховых следов человека

редактор ГОРНЯК2201 минуты

6 октября студенты группы К.307с11-1 посетили кинологический центр ГУ МВД России по Алтайскому краю. В этот же день для ребят провели экскурсию в экспертной службе запаховых следов человека Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

    • В центре кинологической службы работают 150 собак. Каждая из них специализируется на определенном виде поиска. Работники центра рассказали студентам, как собаки помогают обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества, трупы, а также кровь и другие следы преступников. После теоретического блока ребятам показали на практике, как производится поиск наркотиков, задержание преступника и его сопровождение. Собаки центра работают в отделах полиции, на таможне и в Росгвардии.

    – Я узнала много нового, увидела, как работают поисковые собаки. Люди, которые проводили для нас экскурсию, очень интересно рассказывали о кинологии. Очень жду такие же удивительные экскурсии, – поделилась мнением Екатерина Карп , студентка группы К.307с11-1.

    В одорологической лаборатории Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Алтайскому краю студенты узнали об экспертизе запаховых следов человека. Она проводится в 13 регионах России, включая Алтайский край.

    – Экскурсия мне понравилась. Мы получили массу эмоций, время пролетело незаметно. Надеемся, это не последний наш визит в это место, и мы вернемся туда еще не раз, – рассказала Алёна Неценко , студентка группы К.307с11-1.

    На экскурсии студентов сопровождал преподаватель колледжа АлтГУ Сергей Бажин . Колледж АлтГУ

    город Горняк

    Взято отсюда

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