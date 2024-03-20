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Студенты колледжа успешно защитили проект в финале Всероссийского конкурса по туризму в Москве

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Студенты колледжа успешно защитили проект в финале Всероссийского конкурса по туризму в Москве

Студентки колледжа АлтГУ получили диплом победителя II степени за проект «Автотур Вокруг Алтая», а также заняли I место в фотоконкурсе. Виктория Сергеева и Лилия Астафьева в сопровождении заведующего отделением природопользования, сервиса и туризма колледжа АлтГУ Евгении Коверниковой приняли участие в финале Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, посёлка, района — Про-Туризм» в Москве, который прошел с 15 по 17 марта. Участие приняли более 600 человек из 83 субъектов Российской Федерации.

«На протяжении трех месяцев наши студентки трудились над проектом. Тур включал в себя 9 незабываемых дней по Алтаю. Мы пытались предусмотреть все: безопасность туристов на маршруте, уникальность тура, развитие туристического потенциала территории, социокультурное влияние проекта. Защита проекта прошла успешно и члены жюри отметили нашу работу» — комментирует завотделением природопользования, сервиса и туризма Евгения Коверникова .

Студентки защищали свой проект в самой обширной номинации: «Экскурсионный туризм» где соревновались представители образовательных учреждений в возрастной категории: 18-35 лет.

— Подготовка к конкурсу была очень серьёзная: мы ходили на занятия по актёрскому мастерству для того, чтобы ярко и презентабельно защитить наш проект; несколько раз выступали перед преподавателями нашего отделения, чтобы послушать их мнения; мы отшили национальные костюмы, разработали интерактивное приглашения в наш автотур и многое другое, — поделилась Виктория Сергеева , студентка колледжа АлтГУ.

Программа конкурса была очень насыщена и включала в себя обширную программу: экскурсии по лучшим вузам «Поступай осознанно», посещение выставки Россия на ВДНХ и, конечно же, самое главное — защита проекта 16 марта в Государственном университете управления. 17 марта прошло торжественное награждение победителей на территории Экспоцентра на международной туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ.

Студентки выражают благодарность руководству университета за предоставленную возможность посетить конкурс. А также выражают особую признательность преподавательскому составу отделения ПСиТ колледжа АлтГУ за помощь в подготовке проекта.

Коверникова Евгения Юрьевна

Взято отсюда.

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