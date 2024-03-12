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Студенты помогают приютами для животных

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Студенты помогают приютами для животных

На кураторских часах очно-заочной группы 5М(с)-21 (профиль «Производственный менеджмент») с куратором Натальей Мягковой в том числе обсуждаются вопросы помощи приютам для животных.

В волонтерах и опекунах приюты нуждаются постоянно: для прогулок с животными, поиска новых хозяев, помощи на территории, закупке кормов, оплате лекарств и медицинских процедур.

Студенты организуют сбор средств, кормов и необходимых вещей для ряда приютов Барнаула: «Ласка», «Бусинка», «Территория спасения».

Староста группы Софья Игнатьева рассказывает, что ее жизнь изменила первая поездка в приют для бездомных собак. Ребята не проходят мимо животных, нуждающихся в помощи, в соцсетях размещают информацию о найденных животных, отдают на передержку, стараются каждому найти хозяина. Неравнодушным студентам удалось спасти более 10 животных.

«Мы сотрудничаем с приютами, передаем корма, наполнители для лотков, помогаем персоналу приюта выгуливать собак, – рассказывает студент группы Александр Лукашенко . – По возможности поддерживаем приюты финансово».

Студенты предлагают присоединиться к акциям помощи через специализированные благотворительные фонды, финансировать конкретный приют, просто приехать и выгулять собачек, передать ненужные вещи.

Взято отсюда.

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