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Студенты познакомились с производством Бочкаревского пивоваренного завода

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Студенты познакомились с производством Бочкаревского пивоваренного завода

Студенты группы ПРС-22 кафедры технологии бродильных производств и виноделия института биотехнологии, пищевой и химической инженерии посетили ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».

До экскурсии по заводу студентам провели вводный инструктаж по технике безопасности. Первое знакомство с производством для них организовала Светлана Шарыкина .

Знакомство с заводом началось с лаборатории входного контроля, где на современном исследовательском оборудовании определяют качественные показатели поступающего сырья. В дегустационном зале, оборудованном с учетом современных требований и стандартов, ребята познакомились с широким ассортиментом выпускаемой продукции. В машинном отделении студентам показали оборудование по подготовке солода, на котором его очищают, измельчают, а затем увлажняют. Затем ребята поднялись в сусловарочный цех, где установлены котлы: здесь размолотый солод смешивается с водой и нагревается.

Студенты побывали в фильтрационном отделении, посмотрели, как упаковывается продукция в тару. Зашли и в лабораторию контроля готовой продукции, в складские помещения, где работают мини-погрузчики.

Марина Прасолова рассказала ребятам о проводимой заводом социальной работе: строительстве жилья для работников предприятия, учителей и врачей, о возведении спортивных объектов, гостиниц и спа-центра.

Кафедра технологии бродильных производств и виноделия благодарит руководство и сотрудников предприятия за сотрудничество и хорошую экскурсию.

Взято отсюда.

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