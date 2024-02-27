Никиту Журавеля признали виновным в оскорблении чувств верующих

27 февраля 2024, 15:03108Написать комментарий

Висаитовский районный суд Грозного вынес приговор 20-летнему Никите Журавелю. Ему дали 3,5 года колонии, признав виновным в оскорблении чувств верующих и хулиганстве, сообщило РИА Новости.

Никита Журавель сжег Коран в Волгограде напротив мечети и снял это на видео в мае 2023 года. После этого его задержали сотрудники полиции. Задержанный Журавель признался, что сделал это по заказу СБУ за 10 тысяч рублей.

Одним из первых на видео отреагировал телеграм-канал «Утро Дагестана». Возмущенные подписчики призывали наказать Журавеля за оскорбление чувств верующих. После того как правоохранители возбудили уголовное дело, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать его следователям Чечни. В конце мая 2023 года Никиту Журавеля этапировали в Грозный.

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Видео: Городские порталы

В сентябре широкий резонанс вызвало видео, опубликованное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На нем его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля. Видео сопровождалось одобрительным постом от главы республики.

— Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны должен понести суровое наказание, — написал Рамзан Кадыров.

Вскоре после инцидента Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Никита Журавель после встречи с Кадыровым заявил о намерении изучить ислам и стать мусульманином.

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27.02.2024