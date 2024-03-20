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Студенты юридического института выиграли первенство АлтГУ по баскетболу

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Студенты юридического института выиграли первенство АлтГУ по баскетболу

18 марта состоялись финальные игры мужского баскетбольного турнира в рамках Спартакиады АлтГУ. По итогам предварительных встреч на победу претендовали победители своих групп: ИНГЕО, ЮИ и ИМИТ.

  • Математики уступили двум другим командам-финалистам и заняли третье место, а юристы взяли реванш у географов за прошлогоднее поражение и одержали уверенную победу в финальной встрече.

    Также в заключительный день турнира определились обладатели четвертого места. В очень напряженной встрече, которая закончилась легкой потасовкой, команда колледжа АлтГУ обыграла ИГН.

    Женское первенство завершилось еще в первый день весны. Победу в нем одержала команда ИНГЕО, вторыми стали девушки из ИГН, а замкнул тройку призеров ИХИХФТ.

    Взято отсюда.

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