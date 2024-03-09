Студия «Союзмультфильм» анонсировала выпуск нового мультфильма

Премьера запланирована на 2024 год.

Источник фото: wikipedia.org

Полнометражная анимационная картина «Формула воды» выйдет в кинопрокат в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей студии.

«Формула воды расскажет о девушке в постапокалиптическом мире, родная планета которой покрыьа океаном. Героиня будет бороться за оставшиеся запасы пресной воды с местным злодеем, желающим наживы.

Разработка мультфильма началась в 2022 году, в ней участвовали художники — аниматоры студии «Magic Factory».

Взято отсюда.

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