реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Студия «Союзмультфильм» анонсировала выпуск нового мультфильма

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Студия «Союзмультфильм» анонсировала выпуск нового мультфильма

Премьера запланирована на 2024 год.

Источник фото: wikipedia.org

Полнометражная анимационная картина «Формула воды» выйдет в кинопрокат в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей студии.

«Формула воды расскажет о девушке в постапокалиптическом мире, родная планета которой покрыьа океаном. Героиня будет бороться за оставшиеся запасы пресной воды с местным злодеем, желающим наживы.

Разработка мультфильма началась в 2022 году, в ней участвовали художники — аниматоры студии «Magic Factory».

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот…

9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская…

В Бийске легковушка протаранила несколько машин на парковке

ДТП в Бийске Фото: кадр видео t.me/biworkBMG Машина резко тронулась…

В центре Барнаула на перекрестке произошло страшное ДТП

Судя по кадрам, удар был очень сильным — обломки машин…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp