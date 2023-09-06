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Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена

ГОРНЯК2201 mins

Ограничения, наложенные на бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, аннулируют

Фото: unsplash.com

Суд Евросоюза постановил в среду, 6 сентября, аннулировать решение о включении бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционные списки Евросоюза. Как сообщает РБК, это первый случай снятия санкций с российского бизнесмена.

В качестве доводов для исключения предпринимателя из санкционного списка защита указала на “лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в станционный список, нарушения принципа соразмерности и нарушение основных прав”. Суд согласился с этими доводами.

В результате санкции с Шульгина снимут, однако только после истечения срока на подачу апелляции или же до момента ее отклонения. 

Отметим, что суд также отклонил сегодня, 6 сентября, иски ряда крупных предпринимателей из России, которые попали под санкции из-за событий на Украине и в Белоруссии.

Напомним, что Шульгин покинул пост гендиректора Ozon после введения против него санкций в апреле 2022 года. 

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