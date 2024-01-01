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Суд отказал в блокировке YouTube-канала Анастасии Ивлеевой

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Предприниматель Александр Морозов также требовал взыскать с компании и самой ведущей 10 млн рублей

Суд отказал в блокировке YouTube-канала Анастасии Ивлеевой

Фото: соцсети Насти Ивлеевой

Савеловский суд Москвы вынес решение отказать в блокировке аккаунта ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой на YouTube. Таких мер требовал предприниматель и общественный деятель Александр Морозов из-за размещенных на этом ресурсе роликов с ненормативной лексикой. Мужчина также просил взыскать с компании и самой Ивлеевой 10 млн рублей солидарно. Об этом говорится в тексте решения суда, пишет ТАСС.

“Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО “Гугл” о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать”, – сказано в документе.

В решении суда отмечается, что Морозов просмотрел более 80 роликов на канале “Настя Ивлеева” и обнаружил, что ведущая сыплет матами, а это оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

Однако в решении суда сказано, что интересы истца информация, которая в роликах Ивлеевой, не затрагивает. Также он указал, что все видеоматериалы имеют маркировку 18+, а потому защищены внутренними механизмами YouTube от просмотра этих роликов несовершеннолетними. На основании этого иск был отклонен судом в полном объеме.

горняк

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