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Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

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Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (“Воспрепятствование работе избирательных комиссий”)

Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

Молоток судьи Фото: unsplash.com

Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, просившего отправить под домашний арест пенсионерку за попытку помешать выборам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд отказался избирать фигурантке дела Петрухиной Т.В. меру пресечения. При рассмотрении данного вопроса было учтено состояние ее здоровья — наличие онкологического заболевания, преклонный возраст, раскаяние и признание вины.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (“Воспрепятствование работе избирательных комиссий”). Фабула дела не раскрывается. Петрухину отпустили домой.

новости Алтайский

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