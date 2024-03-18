Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (“Воспрепятствование работе избирательных комиссий”)
Молоток судьи Фото: unsplash.com
Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство следователя, просившего отправить под домашний арест пенсионерку за попытку помешать выборам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Суд отказался избирать фигурантке дела Петрухиной Т.В. меру пресечения. При рассмотрении данного вопроса было учтено состояние ее здоровья — наличие онкологического заболевания, преклонный возраст, раскаяние и признание вины.
Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (“Воспрепятствование работе избирательных комиссий”). Фабула дела не раскрывается. Петрухину отпустили домой.
новости Алтайский
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