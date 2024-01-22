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Суд ужесточил меру пресечения для Елены Блиновской и отправил ее в СИЗО

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Причиной стало нарушение условий домашнего ареста

Суд ужесточил меру пресечения для Елены Блиновской и отправил ее в СИЗО

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Замоскворецкий суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд решил заключить “королеву марафонов” под стражу до 26 апреля. После оглашения приговора Блиновскую взяли под стражу в зале суда, надев на нее наручники.

Напомним, что в апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу. Позже ее посадили под домашний арест. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн – она использовала схему дробления бизнеса, не указывая реальный доход.

Ранее СМИ сообщили, что следователи установили причастность “королевы марафонов” к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ “Неправомерный оборот средств платежей”.  Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя.

новости Локтевский

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