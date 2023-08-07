Супруги из Топчихинского района стали самыми популярными блогерами из Алтайского края.

Ежедневно семья Лунёвых рассказывает подписчикам о своей деревенской жизни честно и без прикрас. Их видео собирают тысячи просмотров не только в России.

Андрей Анатольевич и Людмила Юрьевна своим многотысячным подписчикам известны как Андрей и Люся Лунёвы. Поначалу они выкладывали видео о своей деревенской жизни. И если хотите совет, как собрать полтора миллиона подписчиков, Андрей ответит: телефон за 3 тысячи рублей и пластиковая труба.

Сейчас Лунёвы есть во всех соцсетях. Зарабатывают на рекламе: в месяц выходит вторая зарплата Андрея. 4% он, как самозанятый, отдаёт государству. В чём секрет популярности блогеров? Наверное, в том, что они – настоящие. И снятые ими видео – без фальши и наносного лоска.

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