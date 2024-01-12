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“Сюрприз” за сугробом: жители Бийска возмущены состоянием дорог возле школ

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"Сюрприз" за сугробом: жители Бийска возмущены состоянием дорог возле школ

В Бийске возле вдоль 41 школы лежат огромные кучи снега, из-за которых водители не видят пешеходов, переходящих дорогу

В социальных сетях продолжают появляться фотографии бийских дорог, после чистки которых на тротуарах города образовались огромные кучи снега. Сегодня очередное фото опубликовала подписчица телеграм-канала “ЧП Бийск”. 

“Здравствуйте, на фото пешеходный переход около 41 школы. Обратите внимание: из-за сугроба ребенка не видно, который выходит на дорогу. Сам пешеходный очень темный, не освещён. Вчера чуть не сбили детей на нём. Примите, пожалуйста, меры по освещению данного пешеходного перехода и по уборке снега с обочины”, – сообщает бийчанка

Под опубликованной записью горожане выражают свое мнение. Среди комментаторов нашлись те, кто согласен с автором публикации, однако у некоторых жителей города есть другая точка зрения.

  • “В этом месте реально темный переход через дорогу. Днем-то не пропускают, а вечером тем более. Да и на территории школы в вечернее время желательно бы освещение придумать.”
  • “Знака пешеходный переход тоже не видно?”
  • “Не видно тем, кто ездить не умеет!”
  • “У нас много таких “ездоков” в городе. А управлять транспортным средством умеют немногие.”

погода на 3 дня , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда

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