“Сюрприз” за сугробом: жители Бийска возмущены состоянием дорог возле школ

В Бийске возле вдоль 41 школы лежат огромные кучи снега, из-за которых водители не видят пешеходов, переходящих дорогу

В социальных сетях продолжают появляться фотографии бийских дорог, после чистки которых на тротуарах города образовались огромные кучи снега. Сегодня очередное фото опубликовала подписчица телеграм-канала “ЧП Бийск”.

“Здравствуйте, на фото пешеходный переход около 41 школы. Обратите внимание: из-за сугроба ребенка не видно, который выходит на дорогу. Сам пешеходный очень темный, не освещён. Вчера чуть не сбили детей на нём. Примите, пожалуйста, меры по освещению данного пешеходного перехода и по уборке снега с обочины”, – сообщает бийчанка.

Под опубликованной записью горожане выражают свое мнение. Среди комментаторов нашлись те, кто согласен с автором публикации, однако у некоторых жителей города есть другая точка зрения.

“В этом месте реально темный переход через дорогу. Днем-то не пропускают, а вечером тем более. Да и на территории школы в вечернее время желательно бы освещение придумать.”

“Знака пешеходный переход тоже не видно?”

“Не видно тем, кто ездить не умеет!”

“У нас много таких “ездоков” в городе. А управлять транспортным средством умеют немногие.”

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Взято отсюда