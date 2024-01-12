“Сюрприз” за сугробом: жители Бийска возмущены состоянием дорог возле школ

В Бийске возле вдоль 41 школы лежат огромные кучи снега, из-за которых водители не видят пешеходов, переходящих дорогу
В социальных сетях продолжают появляться фотографии бийских дорог, после чистки которых на тротуарах города образовались огромные кучи снега. Сегодня очередное фото опубликовала подписчица телеграм-канала “ЧП Бийск”.
“Здравствуйте, на фото пешеходный переход около 41 школы. Обратите внимание: из-за сугроба ребенка не видно, который выходит на дорогу. Сам пешеходный очень темный, не освещён. Вчера чуть не сбили детей на нём. Примите, пожалуйста, меры по освещению данного пешеходного перехода и по уборке снега с обочины”, – сообщает бийчанка.
Под опубликованной записью горожане выражают свое мнение. Среди комментаторов нашлись те, кто согласен с автором публикации, однако у некоторых жителей города есть другая точка зрения.
- “В этом месте реально темный переход через дорогу. Днем-то не пропускают, а вечером тем более. Да и на территории школы в вечернее время желательно бы освещение придумать.”
- “Знака пешеходный переход тоже не видно?”
- “Не видно тем, кто ездить не умеет!”
- “У нас много таких “ездоков” в городе. А управлять транспортным средством умеют немногие.”
погода на 3 дня , точная погода на 10 дней ,
Взято отсюда