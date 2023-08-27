Свадьбы “с излишествами” запретили в Чечне
Требования касаются как платья невесты, так и подарков, которые дарят молодоженам
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Духовное управление мусульман Чечни выпустило свод правил для проведения свадеб. Об этом сообщает ТАСС.
В документе сказано, что запрещается дарить молодоженам дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и другие. Сумма, которой ограничены презенты для брачующихся, не указана.
Также сообщается, что платье невесты должно соответствовать требованиям ислама и чеченских адатов.
Количество приданого, которое может брать невеста, должно быть без излишеств.