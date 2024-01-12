Алексей Шмыков Фото: t.me/aleksyshmykovgov66

Такая цена обусловлена снижением расходов на транспортную логистику, так как магазин находится рядом с производством. Замгубернатора считает, что наценка на такие продукты должна быть минимальной

Свердловский замгубернатора Алексей Шмыков проверил местные магазины на наличие и стоимость мяса птицы и яиц. В одном из них он нашел яйца первой категории по 70 рублей, сообщил Шмыков в своем Telegram-канале.

Такие низкие цены оказались в фирменном магазине птицефабрики “Свердловской”, которая находится недалеко от производства. Килограмм мяса птицы там можно купить за 205 рублей. Замгубернатора считает, что такие значимые товары должны продаваться с минимальной наценкой.

Ранее глава Росптицесоюза заявила, что цена на яйца в России навряд ли станет меньше, а импорт этого продукта не повлияет на снижение цен. По ее словам, сейчас цена в 110–125 рублей за десяток – справедливая и нормальная.

Взято отсюда