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Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности

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На днях актриса уехала отдыхать в теплые края с возлюбленным. Она опубликовала серию фотографий, на которых виден ее плоский живот

Актриса Светлана Ходченкова ответила на слухи о беременности фотографией. На одном из кадров на своей странице в соцсети она продемонстрировала плоский живот.

Актриса показала, что находится в отличной форме, сделав фотографию в бикини. В этот же день она опубликовала другой провокационный кадр, на котором она позировала в купальнике с раздвинутыми ногами. Однако позже Ходченкова решила удалить публикацию. В Сети предполагают, что актриса решила отложить рождение первенца.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова показала на своей странице в соцсетях провокационные кадры с фотосессии в полупрозрачных колготках и черном корсете.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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