Церковь. Храм Фото: Unsplash.com
Накануне великого христианского праздника подготовили для вас подборку теплых поздравлений с Рождеством Христовым в прозе, стихах и смс
Рождество Христово — один из величайших христианских праздников. Согласно учению Православной церкви, в эту ночь на свет родился Сын Божий Иисус Христос, спаситель человечества.
Поздравления с Рождеством в стихах
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте никогда!
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова
Поздравления с Рождеством Христовым в прозе
С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!
Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!
Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова
Поздравления с Рождеством 2024 в смс
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!
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