Церковь. Храм Фото: Unsplash.com

Накануне великого христианского праздника подготовили для вас подборку теплых поздравлений с Рождеством Христовым в прозе, стихах и смс

Рождество Христово — один из величайших христианских праздников. Согласно учению Православной церкви, в эту ночь на свет родился Сын Божий Иисус Христос, спаситель человечества.

Поздравления с Рождеством в стихах

В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.

От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!

И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.

Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.

Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.

Будьте счастливы всегда,

Не болейте никогда!

Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.

И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

Поздравления с Рождеством Христовым в прозе

С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!

Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

Поздравления с Рождеством 2024 в смс

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Звезды радостно сияют,

Наступило волшебство!

От души вас поздравляю,

Ведь сегодня Рождество!

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