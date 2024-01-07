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Светлый праздник наступил. Душевные поздравления с Рождеством Христовым

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Светлый праздник наступил. Душевные поздравления с Рождеством Христовым

Церковь. Храм Фото: Unsplash.com

Накануне великого христианского праздника подготовили для вас подборку теплых поздравлений с Рождеством Христовым в прозе, стихах и смс

Рождество Христово — один из величайших христианских праздников. Согласно учению Православной церкви, в эту ночь на свет родился Сын Божий Иисус Христос, спаситель человечества.

Поздравления с Рождеством в стихах

В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте никогда!
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.

Светлый праздник наступил. Душевные поздравления с Рождеством Христовым

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

Поздравления с Рождеством Христовым в прозе

С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!

Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

Светлый праздник наступил. Душевные поздравления с Рождеством Христовым

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

Поздравления с Рождеством 2024 в смс

В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!

Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!

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