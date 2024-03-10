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Пластиковые окна в Горняке

Светофор на пересечении Попова и Балтийской вернут в прежний режим работы

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Специалисты решили, что новые временные отрезки не улучшают ситуацию

Светофор на пересечении Попова и Балтийской вернут в прежний режим работы

Светофоры / Фото: pxhere.com/ru/photo/866433

Светофоры на пересечении улиц Балтийской и Попова в Барнауле с 11 марта вернут в прежний режим работы. Об этом рассказали в городской администрации.

Неделю специалисты наблюдали за тем, как новый график работы влияет на пропускную способность и автомобильные потоки, после чего пришли к выводу о том, что нужно возвращать старый режим.

Изменяли схему движения на пересечении улиц по просьбам горожан.

“Таким образом, на светофорном объекте будет вновь действующая секция “направо”. С учетом возобновления этой опции направление движения по полосам будет организовано следующим образом: правая – направо, левая – прямо и налево. Остальные направления – без изменений”, – пояснили в мэрии.

город Горняк

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