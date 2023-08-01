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Светофоры на полтора часа отключат на нескольких перекрестках в Барнауле

редактор01 mins

Регулировать перекрестки не будут с 13:30 до 15:00

Фото: pxhere.com

1 августа в Барнауле временно отключат светофоры на нескольких перекрестках. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 13:30 до 15:00 не будут работать светофоры на пресечениях улицы Малахова с Петра Сухова и Эмилии Алексеевой. 

Отключать их будут, чтобы провести плановые работы на электросетях.

Горожан просят быть внимательными и аккуратными. На дорогах, при выключенных светофорах, нужно пользоваться знаками.

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