Светофоры отключат на оживленных перекрестках в Барнауле 27 февраля

Ограничение будет действовать два с половиной часа

В Барнауле отключат светофоры 27 февраля / Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за ремонта электросетей временно отключат светофоры на трех участках, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать 27 февраля с 13:30 до 16:00 на перекрестках:

ул. 42-й Краснознаменной Бригады – ул. Советской Армии;

ул. 42-й Краснознаменной Бригады – ул. Антона Петрова;

ул. Малахова – ул. Советской Армии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Горняк22



Источник