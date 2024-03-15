реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Священник Александро-Невского собора посетил АГМУ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Священник Александро-Невского собора посетил АГМУ

14 марта традиционно отмечается день православной книги. По благословению руководителя секретариата Алтайского отделения ВРНС, благочинного Барнаульского городского округа, настоятеля Александро-Невского Собора протоиерея Андрея Басова, его помощник по социальной работе и церковной благотворительности иеромонах Павел (Журавлев) вместе со старшей сестрой милосердия Натальей Казанцевой посетили научно-практическую библиотеку при Алтайском Государственном Медицинском Университете.

Гостей тепло приветствовала заместитель заведующего библиотечным фондом университета Таранина Светлана Викторовна. В свою очередь отец Павел поблагодарил руководство и педагогическую корпорацию Медицинского Университета за приглашение, с  возможностью выработки концепции для дальнейшей конструктивной работы. Тем более, что точек соприкосновения между Церковью и медициной  множество. В начале встречи отец Павел вручил в дар сотрудникам библиотеки Образ Святого Великомученика и целителя Пантелеимона, затем в библиотечный фонд были переданы книги духовно-назидательньного характера. Участники встречи договорились о дальнейших шагах в реализации обоюдных проектов.

Источник: сайт Александро-Невского собора

20

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтай лента новостей ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Вопрос культуры вождения поднимают жители Барнаула

Вопрос культуры вождения поднимают жители Барнаула

С проблемами выезда из парковок сталкиваются горожане, сообщает Barnaul 22.…

«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие люди больше всего подвержены раку

«Делают вид, что всем довольны». Алтайский психолог рассказала, какие…

Психолог Алтайского краевого онкодиспансера Алла Лобанова рассказала, что негативные эмоции,…

Россияне признались, в каких странах мечтают провести летний отпуск

Турист. Чемодан Фото: pixabay.com Сервисы для планирования путешествий проанализировали поисковые…

В Барнауле стартовало голосование за объекты благоустройства

В барнаульских школах кипит работа: открылись пункты голосования за объекты…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp