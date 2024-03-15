Священник Александро-Невского собора посетил АГМУ

14 марта традиционно отмечается день православной книги. По благословению руководителя секретариата Алтайского отделения ВРНС, благочинного Барнаульского городского округа, настоятеля Александро-Невского Собора протоиерея Андрея Басова, его помощник по социальной работе и церковной благотворительности иеромонах Павел (Журавлев) вместе со старшей сестрой милосердия Натальей Казанцевой посетили научно-практическую библиотеку при Алтайском Государственном Медицинском Университете.

Гостей тепло приветствовала заместитель заведующего библиотечным фондом университета Таранина Светлана Викторовна. В свою очередь отец Павел поблагодарил руководство и педагогическую корпорацию Медицинского Университета за приглашение, с возможностью выработки концепции для дальнейшей конструктивной работы. Тем более, что точек соприкосновения между Церковью и медициной множество. В начале встречи отец Павел вручил в дар сотрудникам библиотеки Образ Святого Великомученика и целителя Пантелеимона, затем в библиотечный фонд были переданы книги духовно-назидательньного характера. Участники встречи договорились о дальнейших шагах в реализации обоюдных проектов.

Источник: сайт Александро-Невского собора

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Взято отсюда.

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