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Священнослужители Барнаульской епархии получили Патриаршие награды

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Священнослужители Барнаульской епархии получили Патриаршие награды

15 марта 2024 г. в зале советов епархиального управления Барнаульской епархии были награждены священнослужители Барнаульской епархии.

Награды духовенство получило из рук митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

Патриаршая грамота вручена:

  • иерею Димитрию Никитину, настоятелю храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с. Березовка Алтайского края, во внимание к трудам на благо Святой Церкви, и в связи с 50 летием со дня рождения.
  • иерею Сергию Прохорову, настоятелю храма святителя Луки Крымского г. Барнаула, во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 15-летием служения в сане пресвитера

    • Ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского 3-й степени удостоен:

  • во внимание к трудам по строительству храма Одигитриевской иконы Божией Матери г. Барнаула иерей Константин Алексеев, эконом Барнаульской епархии, настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы с. Власиха г. Барнаула
  • во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения старший протодиакон Покровского кафедрального собора г. Барнаула

    • Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского 3-й степени удостоен:

  • во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения протоиерей Андрей Ушаков, настоятель храма Вознесения Господня г. Заринска Алтайского края.

    • Аксиос!

    Информационный отдел Барнаульской епархии

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    Взято отсюда.

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