Священнослужители Барнаульской епархии получили Патриаршие награды

15 марта 2024 г. в зале советов епархиального управления Барнаульской епархии были награждены священнослужители Барнаульской епархии.
Награды духовенство получило из рук митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
Патриаршая грамота вручена:
Ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского 3-й степени удостоен:
Ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского 3-й степени удостоен:
Аксиос!
Информационный отдел Барнаульской епархии
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Взято отсюда.
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