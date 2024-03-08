Священнослужители посетили концерт мужского хора Сретенского Московского монастыря в Барнауле

8 марта 2024 г. духовенство и прихожане Барнаульской епархии посетили концерт мужского хора Сретенского Московского монастыря.

Хор Сретенского монастыря – один из лучших хоровых коллективов России, обладающий разнообразным репертуаром, профессиональной исполнительской манерой. В первом отделении были исполнены церковные песнопения, которые не могли оставить равнодушными всех зрителей. Великолепные голоса, огромный репертуар. Хотелось слушать и слушать. Зрители стоя долго аплодировали, не желая отпускать артистов. Аплодисментами выражали свой восторг перед человеческим талантом.

Сколько веков стоял Сретенский монастырь, столько и существовали хоры при нём, получившие широкую известность в ХVII веке, когда певчие обители сопровождали общегородские крестные ходы. Но в 1925 году Сретенский монастырь был закрыт – вместе с ним не стало и хора. Ровно 70 лет молчал хор в советские годы, но в 1993 году под сводами монастыря вновь зазвучало хоровое пение. А с 2005 года, когда художественным руководителем и регентом хора стал Никон Жила, Хор Сретенского монастыря стал главным хором, сопровождающим богослужения Святейшего Патриарха.

Предваряет концерт своим вступительным словом сам руководитель хора Никон Степанович Жила. Солисты хора Сретенского монастыря Василий Коростелев, Владислав Жидов, Александр Бородейко, Вадим Зарипов, Иван Леонов и Михаил Миллер. В концерте прозвучали духовные песнопения, а также произведения для мужского хора из классического и народного репертуара. В репертуаре хора — духовная музыка, русские и казачьи песни, песни военных лет, романсы.

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Взято отсюда.

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