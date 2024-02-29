«Связался с плохой компанией»: в Барнауле полуголый парень мог зарезать приятеля из-за голосов в голове

Парень, бегающий по Барнаулу с ножом, был под наркотиками

Парень выбежал на улицу с окровавленным ножом в руках, чтобы догнать приятеля

27 февраля в барнаульских социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек в одних шортах и босиком бежит с окровавленным ножом по улице в районе Матросова. Как рассказали очевидцы, 19-летний парень бежал за своим знакомым, с целью нанести ему увечья, но тому удалось скрыться в ТЦ «Пионер».

Затем этого молодого человека заметили стоящим на парапете моста на Новом рынке. Пятеро мужчин затащили его за ограждение и вызвали полицию, а позже выяснились и обстоятельства, из-за которых парень пребывал в неадекватном состоянии.

В квартире, в которой проживал «бегун», обнаружили убитого молодого человека со множественными ножевыми ранениями. В Следственном комитете по Алтайскому краю рассказали, что по предварительным данным, в этой квартире, парень, замеченный позже с ножом, в компании еще трех своих знакомых, употреблял наркотики.

По данным другого источника, накаченный «солью» юноша, услышал голоса, которые подсказали ему, что приятели хотят причинить ему вред и набросился на них. Сначала он избивал присутствующих всем, что попадется под руку – чугунная сковорода, табуретка, те пытались остановить парня, но он схватился за нож и под горячую руку попал 18-летний друг. Изрезав его, он кинулся прочь из дома, пытаясь догнать второго приятеля, который выпрыгнул из окна первого этажа. В этот момент его и засняли на видео очевидцы.

Как пояснили знакомые задержанного, его зовут Иван, и до недавнего времени наркотики он не употреблял, но все изменилось, когда осенью прошлого года умерла его бабушка, которая воспитывала Ивана и была опекуном до его совершеннолетия.

В квартире, где все произошло в это время находился дедушка, который тоже пытался остановить внука, но что может сделать пожилой человек в такой ситуации… О родителях известно лишь то, что отец Ивана умер, а мать находится в тюрьме.

– Может он не смог смириться со смертью бабушки, не знаю, но раньше за ним никто ничего плохого не замечал. Мы с ним в детстве в футбол играли, учился неплохо. А потом связался с плохой компанией и начал «наркоманить», – говорит знакомый Ивана.

Также его знакомые утверждают, что конфликт случился якобы из-за девушки Ивана, но в СК региона эту информацию не подтвердили.

В настоящее время следователи предъявили обвинение молодому человеку, он дает признательные показания, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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Взято отсюда

29.02.2024