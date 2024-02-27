За картинкой любящей семьи оказалась камера пыток

27 февраля 2024, 16:00104Написать комментарий

Зачастую красивая жизнь в соцсетях оказывается постановкой. Так случилось и с автором канала-миллионника на YouTube Руби Франке, которая долгие годы раскрывала своим подписчикам секреты семейной жизни. Пока в один момент полиция не узнала, что на самом деле скрывается за счастливыми улыбками в кадре. Рассказываем историю женщины, которая получила максимальный срок за свои методы воспитания.

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Зрителей привлекала красивая картинка, которую показывала Руби: большая счастливая семья Франке многим казалась безупречной. Правда, некоторые подписчики отмечали, что иногда родители перегибают палку в воспитании детей.

Например, в одном из роликов Руби предупредила детей, что если они продолжат баловаться, то она лишит их ужина. В другом видео многодетная мама рассказывала о том, что ее ребенок забыл взять с собой в школу еду, а значит должен оставаться голодным до конца дня — иначе так ничему и не научится. А иногда Руби Франке грозила детям, что отрежет голову их любимой кукле за порчу вещей в доме.

Но несмотря на местами жесткий подход, большинство зрителей одобряли то, как Руби воспитывает детей, — ведь в роликах они видели, что такой метод работает и семья счастлива.

Первый скандал

Первый крупный скандал, связанный с семьей Франке, случился в 2020 году. В одном из видео ее 15-летний сын Чад рассказал на камеру о том, как его наказали за розыгрыш над братом — в течение семи месяцев мальчик спал на мешке с фасолью.

В самом ролике рассказ подали как безобидную шутку (сама мама и другой ребенок рассмеялись на моменте, когда сын говорил про свою новую кровать), но многих зрителей всё равно возмутило такое наказание.

В ответ на обвинения Руби и Кевин Франке заявили, что их сын сам решил спать на мешке с фасолью — по словам родителей, мальчику запретили лишь спать в комнате, которую он делил с братом, и предложили лечь на надувном матрасе или кровати в любой другой части дома. В итоге подросток решил спать на мешке с фасолью, потому что он показался ему удобным.

Но такой ответ не устроил аудиторию. Широкую огласку истории с запретом спать на кровати придали блогеры, которые начали рассказывать о ситуации на своих каналах на YouTube и TikTok. Всплыли вновь и старые видео, в которых детей обещали оставить без обеда, а также угрозы расправы над игрушками.

Разозленная общественность даже создала петицию с требованием провести расследование о семье Франке. В итоге скандалом занялась полиция.

Дом Франке проверили силовики и специалисты по делам несовершеннолетних, но не нашли ничего незаконного. В итоге дело закрыли из-за отсутствия нарушений.

После многочисленных обвинений видео на канале Франке стали выходить реже: если раньше ролики выходили каждый день, то теперь Руби публиковала видео лишь несколько раз в неделю, а затем и вовсе забросила свой канал.

Обвинения в жестоком обращении с детьми многодетная мать отрицала. В интервью Insider она заявила, что хейтеры специально вырывали фрагменты ее видео из контекста и выставляли ее в дурном свете, чтобы разжечь ненависть.

Через два года, в 2022 году, Руби и Кевин расстались. Муж уехал из дома, оставив детей матери. После ухода отца семейства многодетная мать удалила канал «8 Пассажиров» на YouTube, на котором их семья казалась такой крепкой и счастливой.

Примерно в то же время Руби Франке познакомилась с Джуди Хильдебрандт — основательницей компании по наставничеству ConneXions. Лишившись канала, приносящего деньги, Руби устроилась на работу к Джуди и начала вести тренинги по психическому здоровью, но предприимчивая женщина сразу увидела потенциал многодетной матери и предложила ей объединиться.

Вместе женщины завели новый канал, где рассказывали о секретах счастливой семейной жизни и продавали курсы для родителей. Способы воспитания Руби и Джуди вызывали споры в комментариях: женщины заявляли, что детей не нужно любить безоговорочно, приводили примеры случаев, когда их можно не слушать, и в целом крайне авторитарно подходили к воспитанию детей. Но о том, насколько суровыми были их методы, полиция узнала только через год.

Задержание

Ночью 30 августа 2023 года к соседу Руби Франке постучались в дверь. Выйдя на улицу, мужчина увидел истощенного 12-летнего мальчика с ссадинами и остатками изоленты на руках. Ребенок спросил, есть ли у соседа в доме еда, а также может ли он набрать 911.

На вызов сразу приехала полиция и скорая. Оказалось, что мальчик чудом смог выбраться из окна, сумев развязать руки. Мальчик заявил, что его привязывала подруга мамы, Джуди Хильдебрандт, а раны, которые оставались от веревок, женщина обрабатывала острым перцем и медом.

Полиция тут же ворвалась в дом Руби Франке и обнаружила, что 10-летняя дочка многодетной матери также истощена, как и ее брат. Детей срочно доставили в больницу, а саму Франке — за решетку. Также полиция задержала и Джуди Хильдебрандт, их двоих обвинили в жестоком обращении с детьми.

Задержание Франке прокомментировала ее старшая дочь, Шари. По ее словам, она перестала общаться с матерью из-за ее методов воспитания сразу после совершеннолетия.

— Я и моя семья очень рады, что справедливость восторжествовала, — написала она в соцсетях. — Мы годами пытались сообщить об этом и очень рады, что полиция наконец решила действовать.

Адвокат многодетной матери настаивал на том, что всему виной общение с Хильдебрандт — якобы именно она показывала женщине особо жестокие методы обращения с детьми и «промыла ей мозги». О том, что именно подруга склонила ее к насилию, также рассказала и сама Франке в суде.

— Я считала, что тьма — это свет, а добро — это зло. Я бы всё на свете отдала ради вас. Я забрала у вас всё нежное, безопасное и доброе. Последние четыре года я следовала советам, которые привели меня к мрачным заблуждениям, — раскаивалась женщина в суде.

В итоге суд приговорил женщин к четырем тюремным срокам каждую. Это максимально возможное наказание — Руби Франке и Джуди Хильдебрандт просидят 30 лет за решеткой, если судья не сжалится и не отпустит их по УДО за хорошее поведение. Вскоре после ареста YouTube удалил два канала, на которых многодетная мать рассказывала о том, как правильно воспитывать детей.

Взято Источник

27.02.2024