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СВО, 21 января: ВС РФ освободили село Крахмальное, от обстрелов ВСУ Донецка погибли 27 человек

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СВО, 21 января: ВС РФ освободили село Крахмальное, от обстрелов ВСУ Донецка погибли 27 человек

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Также за сутки российские войска отразили 13 атак украинских войск, уничтожив до 565 украинских военнослужащих и 13 единиц военной техники.

Между тем, Донецке в воскресенье утром обстреляли со стороны украинских войск. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате обстрела погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Врачи госпитализировали 18 пострадавших, в том числе 2 ребенка. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, большинство из госпитализированных взрослых также в тяжелом состоянии.

В связи с обстрелом Донецка в ДНР объявлен день траура.

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Взято отсюда.

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