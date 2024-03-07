Они будут действовать в период мобилизации, военного положения и военного времени

7 марта 2024, 10:0052Написать комментарий

Госдума рассмотрит законопроект с поправками в Уголовный кодекс, которые касаются освобождения от уголовной ответственности. Речь в нем идет об осужденных, подследственных и обвиняемых, которые поступили на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. Законопроект уже опубликован на сайте Государственной думы — мы изучили его, чтобы разобраться, что меняет этот документ.

Что за закон

Законопроект с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации внесли на рассмотрение 6 марта. Его авторами выступили сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщается на сайте Госдумы, инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. Такое право было прежде только у осужденных, приговоры которых вступили в силу до 24 июня 2023 года — в этот день начал действовать допускающий это закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Что меняет законопроект

По словам одного из соавторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, действующий с середины прошлого года закон и лег в основу обсуждаемых сейчас поправок.

— Действующий сегодня закон был принят в 2023 году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу, — объяснил Крашенинников. — Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК.

Что это значит? Сейчас заключить контракт могут только те осужденные, которых суд признал виновными до 24 июня 2023 года. Если же предложенные поправки примут, это ограничение снимется, дата приговора перестанет иметь значение.

Что будут править

Авторы документа предлагают дополнить Уголовный кодекс двумя новыми статьями.

Одна из них (статья 78.1 УК РФ) предполагает освобождение от уголовной ответственности в связи с поступлением на военную службу в период мобилизации, военного времени или действия военного положения. Как именно человек становится военнослужащим, значения не имеет — это может быть как призыв по мобилизации, так и заключенный контракт с Минобороны.

Вторая предлагаемая статья (статья 80.2) говорит об освобождении от наказания в связи с прохождением военной службы в те же периоды.

От уголовной ответственности освобождают до вынесения приговора — в этом случае решение принимают следственные органы. Освободить от наказания могут после вынесения обвинительного приговора — в этом случае решение принимает суд.

Еще одну новую статью (28.2) авторы законопроекта хотят добавить в Уголовно-процессуальный кодекс — в ней идет речь о прекращении уголовного преследования. Сейчас уголовное преследование могут прекратить, если человек оказался непричастен к преступлению, уголовное дело было прекращено (например, в связи с истечением срока давности), подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности и по ряду других причин, перечисленных в статье 27 УПК РФ. Также уголовное преследование может быть прекращено в связи с деятельным раскаянием (статья 28 УПК РФ) или возмещением ущерба (статья 28.1 УПК РФ).

Условия освобождения

Согласно поправкам, если подозреваемый или обвиняемый в преступлении заключает контракт с ВС РФ — его дело приостановят, если контракт заключает осужденный — колонию ему заменяют условным сроком. После чего и те, и другие поступают в распоряжение командования. Именно командование воинской части и будет в дальнейшем следить за их поведением.

То есть свободу человек получает не сразу после заключения контракта. Освобождение от ответственности и погашение судимости становится возможным:

если военнослужащий получает государственную награду во время службы;

если военнослужащий увольняется со службы по состоянию здоровья либо или по возрасту;

если военнослужащий увольняется со службы в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени.

Если же человек совершает преступление повторно, то наказание ему назначают «по совокупности приговоров», то есть к сроку за новое преступление добавляют то, что он еще не отбыл за старое.

Закон не для всех

В законопроекте перечислены статьи Уголовного кодекса, на которые это всё не распространяется. Освободиться от ответственности или наказания, как, впрочем, и вообще заключить контракт, не смогут те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденные или обвиняемые в терроризме, шпионаже, госизмене. Павел Крашенинников упоминает также «ряд других тяжких и особо тяжких преступлений», однако из текста законопроекта следует, что в этот ряд не входит, например, убийство (статья 105 УК РФ).

Когда закон начнет работать

В законопроекте указано, что документ вступит в силу со дня официального опубликования. Но прежде чем документ будет официально опубликован, его должна в трех чтениях рассмотреть (и принять) Госдума, после этого закон отправляется на утверждение в Совфед, а затем его должен подписать президент. Сколько это может занять времени, пока непонятно — некоторые законопроекты ждут своей очереди в Госдуме годами, другие проходят весь этот путь за неделю.

Сейчас документ направлен в профильный комитет Госдумы, который должен дать свое заключение. Профильным в этом случае является комитет по государственному строительству и законодательству, председатель которого в числе соавторов законопроекта.

Взято Источник

07.03.2024